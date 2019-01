Qızları 6-8 yaşdan intim həyata hazırlayırlar - AĞLASIĞMAZ ADƏT

Planetimiz başdan-başa ziddiyyət dolu adətlərdən ibarətdir. İstər Asiya ölkələri, istərsə də Amerika, yaxud Afrika xalqlarının adətləri haqda oxuyanda insan heyrətdən özünü saxlaya bilmir.

Metbuat.az publika.az istinadla xəbər verir ki, dünyanın ən zəngin və rəngarəng adətləri Yeni Qvineyadadır.

Buradakı xalqlar nə az, nə çox - düz 848 dildə danışırlar. Qvineyanın Papua ərazisində məskunlaşan Trobrian qəbiləsi nəsildən-nəslə ötürdükləri sehrli ayinlər həyata keçirirlər. Bu ayınlərin əsas məqsədi erotik hisləri oyadıb, ehtirası artırmaqdır. Trobrianlılar cinsi həyata çox erkən yaşda başlayırlar. Qızlar 6-8, oğlanlar isə 10-12 yaşdan etibarən intim həyat üçün yetişkin sayılırlar. Lakin qəbilənin çox ziddiyətli bir adəti də var. Uşaqlarını çox az yaşda evləndirib, onların sekslə məşğul olmaqlarını adi qəbul edən qəbilə üzvləri, nahar vaxtı birgə yeməyi ayıb hesab edirlər.

