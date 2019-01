Məşhur müğənni Bengünün toyu oldu - FOTOLAR

Türkiyəli müğənni Bengü iş adamı Selim Selimoğlu ilə ailə həyatı qurub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-inə istinadla xəbər verir ki, il yarımdır sevgili olan cütlüyün ötən günü toyu olub. Toyda 600 tanınmış insan iştirak edib. Cütlüyün nigah şahidi Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzəlcik və Beliz Şen olub.

Toyda şou aləmindən Revna Demirören ve kızı Yelda, Serdar Ortaç, Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şikel, Murat Yıldırım, İmane Elbani, Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Erol, Ali Özbir və.b.tanınmış sənətçilər iştirak edib.

Qeyd edək ki, Selim toya ümumilikdə 1 milyon türk lirəsi xərcləyib.

