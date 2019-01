Gəncə şəhər Memarlıq və Şəhərsalma İdarəsində kadr dəyişikliyi baş verib.

Metbuat.az-ın report.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, İdarənin rəisi Məharət Mustafayev tutduğu vəzifədən azad edilib.

Həmin vəzifəyə Rüstəmli Əli Xasay oğlu təyin olunub.

Qeyd edək ki, Ə.Rustəmli əvvəllər də bu vəzifədə çalışıb.

