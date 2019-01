Virtual pul vahidi bitkoin qismən bahalaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, bitkoinin məzənnəsi 5 sentyabr 10:28 tarixinə 7.370 dollar təşkil edir. Ötən saatlarla müqayisədə bitkoinin qiymətində 1.2% bahalaşma müşahidə edilir.

