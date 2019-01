Tərtib olunmuş qrafikə əsasən, bəzi küçə və prospektlərdə yolun hərəkət hissəsinin üfüqi nişanlanma xətlərinin rənglənməsi işləri aparılır. Lent.az-ın “Azəryolservis” ASC-yə istinadən məlumatına görə, bununla əlaqədar olaraq, bu gün saat 11:00-dan etibarən 20 Yanvar dairəsində, Ziya Bünyadov prospektindən 20 Yanvar dairəsinədək olan hissədə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaq. İşlər başa çatanadək sürücülərdən alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur.

