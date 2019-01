Tiflisdə gürcü aliminin аzərbaycanlıların soyqırımından bəhs edən kitablarının təqdimatı keçirilib - FOTO

[ 24 Aprel 2015 21:36 ]



APA-nın Gürcüstan bürosunun məlumatına görə, gürcü və rus dillərində nəşr olunan kitabların müəllifi tarix elmləri doktoru, professor Quram Marxuliyadır.

Tədbiri Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbyacan Mədəniyyət Muzeyinin direktoru Leyla Əliyeva açaraq sözü Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Azər Hüseynə verib. Azərbaycan səfiri A. Hüseyn professor Quram Marxuliya tərəfindən yazılan kitabların böyük tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib.

Tədbirdə professor Quram Marxulia, Gürcüstan parlamentinin deputatı Mixail Adamaşvili, Gürcüstanın opera müğənnisi Anzor Şomaxia, İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi İnstitutunun rəhbəri Temuri Lomsadze, kinorejissor Tenqiz Txilava, Qafqaz Strategiyasının Tədqiqatı İnstitutunun rəhbəri Simon Kopadze və başqaları çıxış ediblər. Onlar ermənilərin həyata keçirdiyi vəhşilikdən, türk və Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri soyqırımından, həmçinin Gürcüstanda da dəfələrlə terror aktı törətdikləri barədə bəhs ediblər. Natiqlər gürcü aliminin faktlar əsasında nəşr olunan kitabın sülhə çağıran tarixi bir kitab olduğunu bildiriblər.



