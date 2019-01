İran ordusu Bəsrə körfəzində irimiqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az-ınAnadolu agentliyinə istinadən məlumata görə, məşqlərə hücum və kəşfiyyat helikopterləriylə yanaşı, pilotsuz aparatlar və xüsusi təyinatlı dəsətlər də cəlb edilib. Beynəlxalq neft ticarəti üçün önəmə malik Hörmüz boğazı yaxınlığında təşkil edilən təlimlər zamanı əsgərlər İranın müdafiə doktirinası çərçivəsində ilk dəfə hücum tapşırıqlarını yerinə yetirib.

Təlimlərin Amerika Birləşmiş Ştatlarına məxsus hərbi gəminin Bəsrə körfəzinə yaxınlaşması ilə eyni vaxta düşməsi diqqət çəkir.

Sübhan / METBUAT.az

