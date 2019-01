Maşın" realiti şounun növbəti günü də arxada qaldı.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, səsverməyə çıxarılan Səmra Rəhimli tamaşaçıların səyi ilə yarışmada qalıb və Xose Bernardonu şoudan uzaqlaşdırıb.

