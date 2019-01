Aman DİQQƏT! Yatarkən telefonu 2 metr kənara qoyun!!! - VİDEO

Kaliforniya Səhiyyə Departamentinin mütəxəssisləri xəbərdarlıq edir ki, insanlar gecə yatanda mobil telefonlarını bədəndən mümkün qədər uzaq məsafədə saxlamalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu məsafə ən azı 2 metr olmalıdır.

Bu radiasiyanın təsirinin və bununla da sağlamlıq üçün risklərin azalmasına kömək edəcək. Mütəxəssislər sübut edir ki, bir çox faktlar mobil telefonların xərçəng, diqqət pozulması, psixi pozulmalar, sonsuzluq və s. problemlərlə olan əlaqələrini göstərir.

Bəzi araşdırmalar mobil telefonun beyin və qulaq xərçəngi ilə olan əlaqəsini sübut edir. Axar.az medikforum.ru-ya istinadla xəbər verir ki, mütəxəssislər telefonları bədəndə gəzdirməyi çox pis vərdiş adlandırıblar və onları bədəndən mümkün qədər uzaq tutmağı tövsiyə edirlər. Kaliforniya mütəxəssislərin fikrinə görə, telefon radiasiyası xüsusilə uşaqlar üçün ziyanlıdır ki, bu radiasiya uşaqların beyninə böyüklərlə müqayisədə daha asan daxil olur.

