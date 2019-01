Nazilə Səfərlidən Səmraya dəstək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Maşın şou”da dünən səs verməyə çıxarılan iştirakçı Səmra Rəhimli olub.

Səmra üçün izləyicilərindən “qalsın”a səs istəyən Nazilə Səfərli öz sosial media hesabından video paylaşıb və “bir nəfərin torbasını tikirəm” deyib.

Ranardan qızlara: "Soyunmazdınız, göstərməzdilər"



