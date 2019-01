Aktirsa Zarina Qurbanovanın döyülmüş formada fotoları yayılıb.

Məsələ ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verən aktrisa hər şeyin qaydasında olduğunu bildirib: “Hər şey qaydasındadır. Məni heç kəs döyməyib. Fotolar, çəkildiyim “Könül yarası” serialındandır. Oradakı obrazımın fotolarıdır”. Qeyd edək ki, “Könül yarası” serialı həftə içi hər gün 19:00-da ARB Tv-də yayımlanır.

İlkinin "Fəlakət"lə bağlı açıqlaması QALMAQAL YARATDI / VİDEO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.