Nəhayət KƏŞF OLUNDU! - Çinli alimlər misi QIZILA ÇEVİRDİLƏR

Çinli alimlər misi qızıla yaxın metala çevirə biliblər.

Metbuat.az bildirir ki, uzun müddətdir aparılan araşdırmalar nəticəsini verib. Çinli alimlər misdən qızıla bənzəyən metal istehsal ediblər.

Professor Sun Jian və digər mütəxəssislər bu metalı əldə etmək üçün misə yüksək təzyiqlə arqon qazı vurublar. Nəticədə, misdə olan nano hissəciklər kimyəvi proses zamanı sürətli şəkildə qızıl və gümüşə bənzəyən katalitik performans göstəriblər.

Verilən açıqlamaya görə, yeni əldə edilən metal qızılın yerini tamamilə almayacaq, lakin sənayedə bahalı metallardan istifadəni xeyli azaldacaq.

Bu günə olan HAVA PROQNOZU – TIKLAYIN!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.