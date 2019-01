Tarixlə bağlı bilinməyən maraqlı məlumatlar

Tarixlə bağlı bir çox filmlər çəkilsə də tarixdə bizə məlum olmayan bir çox qeyri-adi hadisələr baş verib.

Metbuat.az tarixdə baş vermiş ən qəribə məlumatları təqdim edir.

1800-cü illərdə insanların ölüb-ölmədiyi tam bilinmədiyi üçün tabutun içinə zəng mexanizması qurulurdu. Əgər dəfn edilən şəxs sağ olurdusa özünə gəldikdən sonra çıxarılması üçün zəngi çalırdı.

Qədim Romada ağıza qulluq vasitəsi kimi sidikdən istifadə olunurdu.

Buz dövründə Britaniya adalarında yaşayan insanlar papaq kimi insan kəllə sümüyündən istifadə edirdilər.

Dəli Petro adı ilə tanınan 1-ci Petro həyat yoldaşı ilə sevgilisini edam etdirdikdən sonra onların kəsilmiş başlarını alkoqol ilə dolu olan qaba qoyaraq həyat yoldaşının otağında saxlamışdı.

Qədim Misirdə milçəklər fironu natrahat etməsin deyə kölələrin bədəninə bal vurulurdu.

5-ci əsrdə avropalılar xəstəlikləri sağaldacağına inanaraq cəsəd yeyirdi.

Meksikalı general Santa Anna itirdiyi ayağı üçün təm-təraqlı cənazə mərasimi təşkil etmişdi.

İkinci Dünya Müharibəsinə qatılan bir çox ingilis tankında çay dəmləmək üçün lazım olan ləvazimatlar mövcud idi.

Dünya tarixində ən çox ölümün olduğu 10 müharibədən 7-si Çində baş verib.

755-ci ildə Çində çıxan Luşan üsyanında 30 milyondan çox insan ölmüşdür ki, bu rəqəm o günki dünya nüfuzunun 6-da bir hissəsini təşkil edirdi.

