DƏHŞƏT! 6 yaşlı əkiz bacı-qardaşı evləndirdilər /FOTOLAR

Taylandda yaşayan bir ailənin etdiyi hərəkət bütün dünyanı heyrətə düşürüb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, taylandlı ailə daha əvvəlki həyatlarında bir-birinə aşiq olduqlarına inandıqları 6 yaşlı əkiz uşaqlarını buddist ənənələrə uyğun şəkildə evləndiriblər.

Əkiz uşaqlar üçün minlərlə sterlinqə başa gələn təntənəli bir mərasim təşkil edən ailənin bu davranışın səbəbləri isə inanclarıdır.

Buddizim inanclarına görə, biri oğlan, digəri qız olan əkizlər mütləq evləndirilməlidir. Evləndirilməyən bacı-qardaşların isə gələcəkdə şanssızlıq yaşayacaqlarına inanılır.

https://metbuat.az/news/1099639/bunu-etseniz-siqar...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.