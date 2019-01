Qanunsuz parklanmaya qarşı nəzarət sistemi yaradılıb

Bakı şəhərində nəqliyyat vasitələri sahiblərinin dayanma, durma və parklanma qaydalarına riayət etməsinin təmin olunması və yol hərəkətinin təşkili sahəsində fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanından irəli gələn tapşırıqların icrası davam etdirilir.

Bu çərçivədə xüsusi proqram təminatı olan planşetlər vasitəsi ilə Bakı Nəqliyyat Agentliyi əməkdaşları tərəfindən dayanma və durma qaydalarını pozan sürücülərə qarşı inzibati tədbirlərin görülməsi təmin edilib. Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, insan faktorunu minimuma endirmək, şəffaflığı təmin etmək məqsədilə tam avtomatlaşdırılmış qanunsuz parklanmaya intellektual nəzarət sistemi yaradılıb. Həmçinin, dövlət başçısının müvafiq fərmanında qeyd edildiyi kimi mərkəzi informasiya sisteminə inteqrasiya təmin edilib.

Sistemin əsas komponenti olan foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin (kameralar) quraşdırılması işləri isə intensiv şəkildə davam etdirilir. Həmçinin intellektual nəzarət sistemindəki mövcud kameraların işi daha da təkmilləşdirilir.

Məlumat üçün bildirilir ki, artıq sistemə daxil olan kameraların olduğu küçə və prospektlərdə sürücülər nəqliyyat vasitələrini qadağan edilən yerdə park etdikləri zaman bu xəta dərhal qeydə alınır və qayda pozuntusunu təsdiq edən 4 ədəd fotoşəkil çəkilir. Sistemin digər bir özəlliyi isə qayda pozuntusuna dair videoqeydiyyatın aparılması ilə bağlıdır. Bu da, öz növbəsində, mübahisələndirmə halları olacağı təqdirdə qayda pozuntusunu sübuta yetirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Artıq paytaxtın əksər küçə və prospektlərində, xüsusən də hərəkətin intensiv olduğu, eyni zamanda, günün pik saatlarında sıxlıq müşahidə edilən yollarda qanunsuz parklanmaya nəzarət sistemləri fəaliyyət göstərir.

Bunu nəzərə alaraq, bir daha sürücülərə parklanma zamanı daha diqqətli olmağı, nəqliyyat vasitələrini qeyri-qanuni yerlərdə park etməmələrini, digər hərəkət iştirakçılarına qarşı anlayışlı və son dərəcə diqqətli olmağı tövsiyə edilir.

