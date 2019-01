Bakıda yanaraq külə dönən avtomobil qoşqusunun VİDEOSU

Bakının Yasamal rayonunda yanan avtomobil qoşqusunun videosu yayılıb.

Metbuat.az-ın trend.az-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu gün saat 12:00 radələrində rayonun Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində qeydə alınan yanğın nəticəsində avtomobil qoşqusu tamamilə külə dönüb.

Qeyd edək ki, yanğın nəticəsində yüksək temperaturdan yaxınlıqda dayanmış “Hyundai” markalı minik avtomobilinin arxa buferi və “Mitsubishi” markalı minik avtomobilinin qabaq buferi qismən əriyib.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.

