Rəqsanə İsmayılova və qızı Aysun ARB TV-də yayımlanan "Show news" verilişinə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni dünyaya gələn körpələrindən danışan müğənni “İstər-istəməz oğlanlar bir az zəif olurlar. İnşallah yaxşı olacaq. İnstaqramda hərkəs bir söz yazır. Ona görə mən qapalı qalmağını istədim" deyib.

Müxbirin "bir daha ana olmaq istəyərsiniz?" sualına qızı Aysun "anamdan olsa, ildə bir uşaq dünyaya gətirər" cavabını verib.

