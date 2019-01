Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Sumqayıt şəhərində qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün inşa edilən yaşayış binaları kompleksinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.

Ölkə başçısı və xanımı mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olublar.



Açılışdan fotoları təqdim edirik:







































