Dünən axşam saatlarında Avstriyanın paytaxtı Vyanada kilsəyə hücum edilib.

Metbuat.az azvision.az-a istinadən xəbər verir ki, naməlum şəxslər silahla kilsəyə basqın edərək din xadimlərini qarət ediblər.

Hücumun iki nəfər tərəfindən təşkil olunduğu, nəticədə 15-ə yaxın şəxsin xəsarət aldığı bildirilib.

Hadisə yerinə polis əməkdaşları, təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub. Ərazidə atışma səslərinin eşidildiyi deyilir. Cinayətkarların axtarışı davam edir.

