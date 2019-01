Əmək haqqından tutulmaların hesablanması ilə bağlı kalkulyator hazırlandı

Vergilər Nazirliyi 2019-cu il üzrə əmək haqqından tutulmaların hesablanması ilə bağlı kalkulyator hazırlayıb.

Vergilər Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, kalkulyator vasitəsi ilə həm dövlət və neft-qaz sektorunda çalışan, həm də neft qaz sektorunda fəaliyyəti olan özəl təşkilatlarda işləyən şəxslərin əməkhaqqısı üzrə hesablamalar aparmaqolar. Bundan əlavə, hesablanmış əmək haqqından (GROSS) xalisəmək haqqınna (NETT) və yaxalis əməkhaqqından (NETT) hesablanmış əmək haqqına (GROSS) hesablamalara baxmaq mümkündür.

Yeni kalkulyatorula tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə daxil ola bilərsiniz:

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=pages&page=salaryCalcProject

