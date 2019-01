Dövlət Miqrasiya Xidmətinin daha bir bölməsi fəaliyyətə başladı - FOTOLAR

Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında “Astara” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin miqrasiya bölməsinin açılış mərasimi keçirilib.

DMX-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, mərasimdə Dövlət Miqrasiya Xidmətirəisinin birinci müavini, II dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Vəli Nağıyev, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, gömrük xidməti general-mayoru Cavad Qasımov, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Nəzarətinin rəisi, general-mayor Abbas Xəlilov və Astararayon İcra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayev iştirak ediblər.







Vəli Nağıyev respublikamızın quru dövlət sərhədindəki buraxılış məntəqələrində miqrasiya bölmələrinin yaradılmasının və formalaşdırılmasının əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə göstərilən xidmətlərin operativliyi, rahatlığı, habelə şəffaflığının təmin etdirilməsi daim Dövlət Miqrasiya Xidmətinin nəzarətində olan prioritet məsələdir. Bu məqsədlə son zamanlar Xidmətin fəaliyyət imkanları da genişlənirdirilir.







Belə ki, 2018-ci ildə Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əməkdaşlıq şəraitində Azərbaycan Respublikasının quru dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində miqrasiya bölmələrinin yaradılması üçün müvafiq tədbirlər görüb. Son iki ay ərzində “Samur” və “Şıxlı” dövlət sərhəd buraxılış məntəqələrində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin 24 saat xidmət göstərən bölmələrinin fəaliyyəti təmin edilib.







Xidmət rəisinin birinci müavini söyləyib ki, bu gün “Astara” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində miqrasiya bölməsinin yaradılması əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkə ərazisinə daha rahat giriş-çıxış etmələrinin təmin olunması, onlara operativ və yerində xidmətlərin göstərilməsi, miqrasiya qanunvericiliyi ilə bağlı məlumatlandırılması işinə öz töhfəsini verəcəkdir.







Həmçinin qeyd edib ki, dövlət sərhədindən keçən şəxslərin artıq vaxt itkisinə məruz qalmadan miqrasiya orqanlarına müraciət edə bilmələri üçün yaradılmış şərait insanların məmnunluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmiş ciddi addımdır. Sonra V. Nağıyev “Astara” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində mövcud vəziyyət, miqrasiya bölməsinin xidməti fəaliyyətinin təşkili ilə tanış olub və göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılıması barədə əməkdaşlara müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib.







Qeyd edək ki, 2018-ci ilin noyabrın 2-də "Samur" (Azərbaycan Respublikası-Rusiya Federasiyası), dekabrın 16-da isə “Şıxlı” (Azərbaycan Respublikası-Gürcüstan), dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yeni xidmət bölmələri fəaliyyətə başlayıb.



