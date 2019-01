Yeni il bayramı münasibətilə pediatrik kampaniya keçirilib - SƏHİYYƏ

Yeni il bayramı ərəfəsində Respublika Müalicəvi Diaqnostika Mərkəzində (RMDM) pediatrik kampaniya təşkil olunub.

Klinikadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, pediatr-neonatoloq Təzibə Mirzəliyeva tərəfindən aparılan müayinə zamanı uşaqların hazırkı sağlamlıq vəziyyəti yoxlanılıb, valideynlərin diqqətinə tövsiyələr çatdırılıb.

Əhalinin sağlamlığını daim diqqətdə saxlayan RMDM mütəmadi olaraq, ödənişsiz aksiyalar təşkil edir. Məqsəd sağlam gələcəyin təminatına töhfə verməkdir.

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az

