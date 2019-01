Bütün xristianların böyük təntənə ilə qeyd etdiyi Miladda inanclara görə bir çox ibadətlər yerinə yetirilir.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, bu gündə həyata keçirilən ibadətlərdən başqa bəzi ənənələrdə mövcuddur. Onlardan ən qeyri-adisi də İngiltərə də həyata keçirilib.

https://metbuat.az/news/1100218/dehset-6-yasli-eki...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.