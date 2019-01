Çoxmərtəbəli binada pəncərə silmək böyük ürək tələb edir. Evdar xanımlar və ya xadimə işləyənlər çoxmərtəbəli binalarda heç bir təhlükəsizlik tədbiri olmadan pəncərə silirlər. Təmizlik üçün edilən bu işlər bəzən faciə ilə də sona çatır.



ARB TV-nin "Günə doğru" proqramı mövzu ilə bağlı maraqlı süjet hazırlayıb.

Metbuat.az həmin süjeti təqdim edir:

