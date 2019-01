Toyunda ölmüş atası ilə birlikdə yeridi - FOTOLAR

10 il əvvəl atasını itirən Cenni Stepienin ən böyük arzusu toy günündə atasının yanında olması idi.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Cenninin atası Mayklın ürəyi illərdir uyğun donor gözləyən Artur Tomasa ümid işığı olmuşdu. Həyatı xilas olan Artur Mayklın qızı Cenniyə yeni il günü təşəkkür məktubu yazıb və həmin gündən məktublaşmağa başlayıblar.

Bu müddət ərzində nişanlanan Cenni Artura toy günündə onunla keçid yolunda yeriyib-yeriməyəcəyinə dair bir məktub yazıb. Artur göz yaşları içində təklifi qəbul edib və toy günü keçid yolunda Cenninin yanında yer alıb.

Cenni ölmüş atasını yanında hiss etmənin çox möhtəşəm bir hiss olduğunu deyib və “orqan bağışlamaqla sevdiklərinizi yaşatmağa davam edə bilərsiniz” mesajını verib.

https://metbuat.az/news/1100218/dehset-6-yasli-eki...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.