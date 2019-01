Afaq Aslan bu sözləri ilə gündəmi zəbt edəcək !

Metbuat.az bildirir ki, müğənni “nəyi bacarmazsınız?” sualına verdiyi cavabla hər kəsi təəccübləndirib.

“Məsələn mən kiminsə ərini əlimə alıb, "mənimdir" deməyi bacarmaram, mənim olan mənimdir, paylaşmağı sevmirəm, başqasının ərinə minib, "Həcimdi", "ərimdi", demərəm. Deməyi bacarmaram”

Müğənninin bu sözləri bir çoxlarına atmaca kimi qəbul olunub .

