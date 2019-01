"Fortuna" yenə çox maraqlı olacaq - VİDEO

Metbuat.az -ın informasiya dəstəyi verdiyi, Lider TV-də yayımlanan "Fortuna" bu axşam maraqlı və həyəcan dolu bayram buraxılışını sizlərə təqdim edəcək. Proqramın bu dəfə ki, qonaqları isə ötən həftələrdən fərqli olaraq yeni ilin əsas personajları şaxta baba və qarqız olub. Sizcə bu dəfə 3 günlük istirahəti hansı personaj öz iştirakçısına qazandıra bildi? Bütün bunlardan xəbərdar olmaq istəyirisnizsə 28 dekabr cümə günü saat 21:00da , Təkrarı Bazar günü saat 16:00 da LiderTV də "Fortuna"nı izləməyi unutmayın.



Muradla Günel “Tufan” qopardı - VİDEO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.