Qadınların gözəlləşmək üçün istifadə etdikləri QEYRİ-ADİ ÜSULLAR

Hər zaman gözəl görünməyə çalışan qadınlar bunun üçün keçmiş dövrlərdə qeyri-adi üsullara əl atıb.

Metbuat.az bildirir ki, 18-ci əsrdə qadınlar öz təbii qaşlarını kəsərək yerinə siçan dərisindən hazırlanmış aksesuar taxırdılar. Həmin dövrdə dəb olan bu qaşları qadınlar adətən öz təbii qaşlarından daha yüksək yerə taxırdılar.

Ümumi tualetlərin olmadığı dövrlərdə qadınlar tualet ehtiyaclarını qarşılamaq üçün “bourdolu” adlı qablardan istifadə olunurdu. Bu qablar oval və ya dördkünc şəkildə olurdu.

1840-cı illərdə uzun paltar və ətəklərin yerə sürünməməsi üçün xüsusi aksesuardan istifadə olunurdu. Bu aksesuarı istifadə etməkdə məqsəd isə paltarların kirlənməsinin qarşısını almaq və rahat hərəkət edə bilməkdi.

18-ci əsrdə təm-təraqlı saç modelləri dəbdə idi. “A-la bella poule” adlanan bu saç modelində qadınlar saçlarına gəmi taxır və beləliklə fransız gəmisinin 1778-ci ildə ingilis gəmisinə qarşı qazandığı zəfəri xatırladırdılar.

İnsanlar bədənlərində mikrob və parazit yaranmasının qarşısını almaq üçün çiyinlərinə kürklü heyvan dəriləri taxır, ya da kəmər olaraq istifadə edirdilər. Çiyin və ya bellərindəki heyvan detallarını bəzək əşyaları ilə bəzəyən qadınlar bu üsulla müxtəlif böcək növlərini özlərindən uzaqlaşdıracaqlarına inanırdılalar.

16-cı əsrdə istifadə olunan qara məxmər maska soylu olmayan qadınların dərilərini solğun göstərmək üçün istifadə olunan üsullardan biri idi.

http://metbuat-az.com/news/1100838/toyunda-olmus-a...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.