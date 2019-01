Sel 25 min qaçqını çadırsız qoydu - VİDEO

Suriyada müharibə bölgələrindən qaçaraq çadırlara sığınan qaçqınların düşərgələri sel suları altında qalıb.

Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, leysan yağışları Türkiyə ilə sərhədə yaxın İdlib və Lazkiyə bölgələrində daha şiddətli olub.

Məlumata görə, bu bölgələrdə ümumilikdə 11 düşərgə istifadəyə yararsız vəziyyətə düşüb. 25 minə yaxın insan sel olan ərazilərdən təxliyyə edilib.

Qaçqınlar üçün İdlibin mərkəzində müvəqqəti sığınacaq qurulacağı bildirilib.

