“Arsenal” futbol klubunun sabiq prezidenti Piter Hill-Vud vəfat edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, keçmiş funksioner uzun sürən xəstəlikdən sonra 83 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, 1962-ci ildən “Arsenal”da çalışan P.Hill-Vud 1982 - 2013-cü illərdə klubun prezidenti olub.

Sərdar Məmmədov / Metbuat.az

