31 dekabr 2018-ci ildə yeni il axşamı konsert verən Türk sənət musiqisinin divası Bülənt Ərsoy 2019-cu ili xüsusi olaraq hazırlatdığı taxtında qarşılayacaq.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, ölkənin ən bacarıqlı əl oyması ustaları tərəfindən təxminən on gündə hazır olan görkəmli taxtın parçası isə İngiltərədən özəl olaraq gətirilib.

Divanın taxtı xüsusi otaqda mühafizə edilərək qorunacaq.

Müğənnidən hamiləlik pozları - FOTO



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.