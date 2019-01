Gözəllik yarışlarında baş vermiş qeyri-adı hadisələr / FOTOLAR

Dünyanın dörd bir tərəfində təşkil olunan gözəllik yarışlarında bəzən xoşagəlməz hadisələr də baş verir.

Gözəllərdən bəzilərinin tacı bir neçə səbəblə əlindən alınıb, bəzi gözəllik kraliçalarına isə cinayət işi açılıb.

Metbuat.az gözəllik yarışlarında baş vermiş qeyri-adi hadisələri təqdim edir:

2015-ci ildə Amerikanın Las-Veqas şəhərində təşkil olunan “Miss Universe” yarışmasında qazanan şəxsin adı səhv anons edilib. Yarışmada birincinin kolumbiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo olduğu açıqlanıb, amma həqiqi qalib Pia Alonzo Vurtzbax idi.

2006-cı ildə “Miss USA”da birinci olan gözəl Tara Konnerin narkotik istifadə etdiyi ortaya çıxıb. Amma Donalt Tramp Taranın realibitasiyaya getdiyi müddətdə tacının onda qalacağını deyərək gözələ ikinci şans verib. Növbəti təşkil olunan “Miss Universe” yarışmasında isə Tara Konner beşinci olmuşdu.

1983-cü ildə Türkiyə gözəli seçilən Hülya Avşarın daha əvvəl evli olması və bakirə olmaması səbəbilə tacı əlindən alınmışdı.

Latın amerikalı gözəl Laura Zuniga 2008-ci ildə sevgilisi ilə birlikdə narkotik satışı cinayəti ilə həbs olunmuşdu.

2014-cü ildə “Miss Delavare” namizədi olan Amanda Longakre 17-24 yaş aralığında olmadığı üçün tacı əlində alınmışdı.

2014-cü ildə “Miss Amerika” qalibi olan Nina Davuluruya qarşı yönəlmiş irqçilik kampaniyası başladılıb və gözəl terrorçu kimi göstərilib.

2006-cı ildə “Miss Nevada” yarışmasında 1-ci seçilən Katie Reesin internetdə çılpaq fotolarının yayılmasından sonra tacı əlindən alınıb.

Jenna Talackova “Miss Universe Kanada” yarışında trans olduğu ortaya çıxdıqda sonra oradan kənarlaşdırılıb.

