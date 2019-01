Barbi gəlinciyinə bənzəmək üçün 50 min dollar xərclədi / FOTOLAR

28 yaşlı Aviva Roks Barbi gəlinciyinə bənzəmək üçün dəfələrlə əməliyyat masasına uzanıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, gənc qadın Barbi sevgisini “Barbi sünidir, hər zaman xoşbəxtdir və nə istəyirsə edir. Buna görə də onu sevirəm” sözləri ilə açıqlayıb.

Üç dəfə sinə böyütmə, iki dəfə burun düzəltdirmə və bir dəfə üz dartma əməliyyatı ilə Roks saysız dolğu, botoks və qalıcı makyaj əməliyyatlarından da keçib.

Roksun növbəti planı isə qabırğalarını götürərək belini daha incə göstərməkdir.

İlk əməliyyatını 21 yaşında həyata keçirən gənc qadın bütün bu əməliyyatlara 50 min dollar pul xərcləyib.

