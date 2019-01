Məşhur müğənni Hadisə tarsuslu heyranlarını coşdurub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən bildirir ki, məşhur müğənni Mərsinin Tarsus bölgəsində konsert verib. Hadisə geyindiyi paltarla diqqət çəkib.

Konsertdə Hadisə ilə birlikdə Ali Kınık da iştirak edib. Heyranlarına unudulmaz bir gecə yaşadan Hadisə ən sevilən mahnılarını ifa edib.

Geyindiyi paltara isə “Hadisəni soyuq hava belə dayandıra bilmədi” şərhləri gəlib.

