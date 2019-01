10 yaşlı "ARB Şəki" - FOTO

Bu gün Şəkidə fəaliyyət göstərən "ARB Şəki" telekanalının 10 yaşı tamam olur.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ARB Media Qrup"un tərkibinə daxil olan telekanal 19 sentyabr 2016-cı il tarixində gerçəkləşən rebrendinqin ardından yeni ad və daha maraqlı efir konsepsiyası ilə tamaşaçıların qarşısına çıxıb.

Televiziya kanalı informativ, əyləncəli proqramları ilə şimal-qərb bölgəmizdə yaşayan tamaşaçıları sevindirməyə davam edir.

"ARB Şəki" kolllektivini 10 yaşı münasibətilə təbrik edir, daha böyük uğurlar arzulayırıq.

