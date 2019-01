Məşhur aktyor “Titanik”in pulu ilə aldığı evi satışa çıxardı

Məşhur aktyor Leonardo Dikaprio rol aldığı “Titanik” filmindən qazandığı pulla Hollivuddan aldığı evini satışa çıxarıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Los-Ancelesdə Silver Lake bölgəsində yerləşən ev dörd yataq otağı və dörd hamamdan ibarətdir. Bundan başqa evin böyük hovuzu, geniş həyəti və kitabxanası da var. Dikaprio 330 kvadratmetrlik evinə 1.5 milyon dollar pul istəyir.

44 yaşlı aktyor bu evi 1999-cu ildə baş rol aldığı “Titanik” filmindən iki il sonra, indi satmaq istədiyi qiymətin yarısına satın almışdı.

https://metbuat.az/news/1101410/gozellik-yarislari...



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.