"Mən heç uşaq olmadım. Bu səbəbdən Yeni ili qarşılayanda ürəyimdə bir arzu var ki, o dəyişmir".

Metbuat.az bildirir ki , bu sözləri əməkdar artist Röya Ayxan İnstaqram səhifəsində "hekayə" bölməsindən yazıb.



"Allahım, heç bir valideyni övladı qarşısında sıxıntıya salma. Hə, gəldik sənə Şaxta baba, yolkanın altına aparat qoyacam götürərsən taxarsan qulağına. Çünki sən deyəsən bizi eşitmirsən".

