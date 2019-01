"Borussiya"nın yarımmüdafiəçisi Kristian Pulişiç "Çelsi"yə keçməyə yaxındır.

Metbuat.az-ın Britaniya mətbuatına istinadən yaydığı xəbərə görə, klublar arasında razılıq əldə olunub. Razılığa əsasən, "Çelsi" Dortmund təmsilçisinə 50 milyon avro təzminat ödəyəcək. Bu transferin iyunda gerçəkləşəcəyi gözlənilir.

Qeyd edək ki, Pulişiç bu mövsüm 18 matçda 3 qol vurub, 4 qolun ötürməsini verib.

