Misirin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Gizə rayonunda və Sinay yarımadasının şimalında keçirilən əməliyyat nəticəsində 40 ekstremist məhv edilib.

Metbuat.az Misirin Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına istinadla xəbər verir ki, ekstremistlərin gizləndiyi məkanlarda xüsusi əməliyyat həyata keçirilib. Ekstremistlərin dövlət təşkilatlarına və digər obyektlərə hücumlar planlaşdırdıqları qeyd edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.