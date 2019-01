Bakıxanov qəsəbəsindən Neftçilər metrostansiyasına doğru hərəkət edən 185 saylı avtobus işıq dirəyinə çırpılıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, qəza nəticəsində sərnişinlərdən biri xəsarət alıb.

İlkin ehtimallara görə qəzaya səbəb avtobusun yüksək sürətlə ötmə əməliyyatı etmək istəməsi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.