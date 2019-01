Rusiyada qar uçqunu altında qalan 7 nəfər xilas edilib

Rusiyanın Xabarovsk vilayətində 10 nəfər qar uçqunu altında qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, hadisə dağ-mədən müəssisəsindəki açıq tipli mədən dəhlizində baş verib. Əvvəlcə qar uçqununa bir nəfər düşüb.Ərazidəki insanlar ona köməyə gedərkən ikinci uçqun baş verib və daha 9 nəfər qarın altında qalıb.

Xilasedicilər ağır xəsarətlər alan 7 nəfərixilas edib. 1 nəfərin isə cəsədi tapılıb.

Dağıntılar altında qalan 2 işçinin isə axtarışları davam edir.

Sübhan / METBUAT.az

