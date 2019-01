Diplomatlar Moskva görüşünün yekunlarına dair açıqlama verdi

Moskvada Rusiya və Türkiyəli rəsmilər arasında Suriya münaqişəsinə dair vacib toplantı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İxlas xəbər agentliyinin məlumatına görə, 2+2 formatında keçirilən toplantıda hər iki ölkənin Xarici İşlər və müdafiə nazirləri o cümlədən digər rəsmilər iştirak edib. Danışıqlar bir saat davam edib. Diplomatlar, danışıqların konstruktiv keçdiyini bəyan ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə, Suriyada terror təhlükəsininin ortadan qaldırılması üçün Rusiya və Türkiyə hərbi birliklərinin hansı şəkildə koordinasiya quracağına və mühacirlərin geri dönməsi üçün səyləri artırlmasına dair razılıq əldə edilib:

“Astana formatı çərçivəsində əldə edilmiş siyasi razılaşmaların həyata keçirilməsinin yollarını müzakirə etdik. Ümid etmək istəyirik ki, qərb ölkələri Astana formatında konstitusiya komissiyasının qurulmasına dair həyata keçirmək istədiyimiz addımlara əngəl törətməyəcəklər”.

Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlut Çavuşoğlu isə ABŞ qoşunlarının Suriyadan çəkilməsinin ortaya çıxaracağı məsələlərin müzakirə olunduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, tərəflər Suriyadan bütün terrorçuların təmizlənməsinə dair razılıq əldə edib.

Sübhan / METBUAT.az

