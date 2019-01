Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Azərbaycanda FƏTÖ terror təşkilatına qarşı əməliyyat təşkil edib.

Metbuat.az “HaberTürk” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, əməliyyat zamanı axtarışda olan qruplaşmanın üzvü Mehmet Gelen həbs edilib. O, Türkiyəyə aparılıb. Şübhəli “silahlı terror təşkilatına üzv” olmaqda ittiham edilir.

Sübhan / METBUAT.az

