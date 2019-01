Şotlandiyada mikroavtobus aşıb - Ölən və yaralananlar var

Şotlandiyanın Skottiş-Borders dairəsində sərnişin daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az bildirir ki, Trend-in məlumatına görə, mikroavtobusun aşması nəticəsində azı 1 nəfər həlak olub, 23 nəfər isə ümxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

Şotlandiyanın Skottiş-Borders dairəsində sərnişin daşıyan mikroavtobus qəzaya uğrayıb.

Trend-in məlumatına görə, mikroavtobusun aşması nəticəsində azı 1 nəfər həlak olub, 23 nəfər isə ümxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb.

İstirahət günü hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı – TIKLAYIN!



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.