Sakit okeanda Alyaska sahillərində güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın xarici KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, yeraltı təkanlar bu gün yerli vaxtla saat 02:35-də Kold-Bey şəhərindən 116 km cənub-şərqdə qeydə alınıb. Zəlzələ 6.1 bal gücündə olub və ocağı 26.9 km dərinlikdə yerləşib.

Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib.

