Türkiyədə son bir ildə 1746 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı hesabatda bildirilib.

Qeyd olunub ki, il ərzindən terror təşkilatları ilə əlaqəda şübhəli bilinən 75 min 239 şübhəli saxlanılıb.

