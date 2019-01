Futbol üzrə Azərbaycan Millisinin və "Qarabağ"ın futbolçusu Qara Qarayev Ümrə ziyarətinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.



Q.Qarayevin Ümrə ziyarətindən olan şəklini təqdim edirik.





Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.