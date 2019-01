"Çelsi" futbol klubu "Marsel"in 25 yaşlı yarımmüdafiəçisi Floryan Toveni transfer edə bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Britaniya mətbuatı xəbər yayıb.

"Marsel"in Toveni 25 milyon avroya satmağa hazır olduğu bildirilir.

Sabah hava belə olacaq - Proqnoz açıqlandı - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.