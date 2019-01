Şahmatçımız Avstraliyada ikinci oldu

Avstraliyanın Eşvud şəhərində keçirilən “Australian Open-2018” şahmat turniri dünən başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 167 şahmatçının mübarizə apardığı turnirdə 9 turdan 7,5 xal yığan Azərbaycan şahmatçısı Kənan İzzət gümüş medal qazanıb. Onunla eyni xalı bölüşən avstraliyalı Temur Kuybokarov isə turnirin qalibi olub. 3-cü yeri 7 xalla Avstraliyanın digər təmsilçisi Justin Tan tutub.



Qeyd edək ki, yarış dekabrın 27-də start götürmüşdü.

