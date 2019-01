Beynəlxalq Şahmat Federasiyası (FİDE) 2019-cu il yanvarın 1-nə olan rapid üzrə yeni reytinq siyahısını açıqlayıb.

Metbuat.azxəbər verir ki, norveçli Maqnus Karlsenin (2869) başçılıq etdiyi siyahıda Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov 4-cüdür (2810).

Dünyanın 100 ən güclü rapidçiləri arasında şahmatçılarımız Eltac Səfərli (2708), Qədir Hüseynov (2684) və Rauf Məmmədov (2667) da yer alıblar.

